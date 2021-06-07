***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 14:00
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin pay halka arzına ilişkin İzahname'nin 27.3.c maddesi uyarınca Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Torun Kağıt Pazarlama A.Ş.'nin verdikleri 180 günlük satmama taahhütlerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940499
BIST
16:431.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:438,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:4310,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0265
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:43523,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,04
|Açılış
|: 523,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ATATP
|29,04
|10.404.684
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.792.996
|% 9,77
|
|EUKYO
|6,20
|2.564.441
|% 8,20
|
|ETYAT
|3,72
|3.350.532
|% 8,14
|
|METUR
|22,50
|23.773.665
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,17
|13.561.359
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|TKURU
|205,80
|3.976.574
|% -5,81
|
|THYAO
|14,31
|1.176.635.511
|% 1,92
|
|GARAN
|8,26
|1.148.680.647
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|574.202.924
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,77
|493.060.388
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|461.584.798
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|350.765.567
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|373.795.955
|% 1,81
|
|GARAN
|8,26
|1.148.680.647
|% 1,98
|
|BOBET
|4,17
|409.550.215
|% -1,42
|
|THYAO
|14,31
|1.176.635.511
|% 1,92
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6301
|8,6314
|% -0,41
|
|Euro
|10,5150
|10,5204
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1902
|12,2514
|% -0,36
|
|Frank
|9,5639
|9,6215
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-2,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-13,00
|
|Tam
|3.448
|3.534
|-13,72
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-6,64
|
|Çeyrek
|836
|855
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|-0,27
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56QUAGR
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 095, 885 adet işlem
-
16:55QUAGR
Yüzde 5.46 oranında artışla 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 092, 487 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 85 artarak (% 1.17 ) 1, 546
-
16:53XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 11, 251.00 milyon TL de
-
16:53ICBCT
Yüzde 5.94 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 483 adet işlem