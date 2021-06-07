***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BASGZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin pay halka arzına ilişkin İzahname'nin 27.3.c maddesi uyarınca Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Torun Kağıt Pazarlama A.Ş.'nin verdikleri 180 günlük satmama taahhütlerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940499BIST