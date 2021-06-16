***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 09:53
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Başkentgaz") paylarının ilk halka arzı kapsamında, 28 Mayıs 2021 tarihinde KAP'da yayınlanan İzahname'nin 26.5. maddesi uyarınca, Başkentgaz payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından Başkentgaz paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.
Başkentgaz paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 16 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen, Kurumumuzun %5,1 oranındaki Başkentgaz pay sahipliği oluşmuştur. Kurumumuz fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 509.maddesi kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.
Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942578
BIST
11:481.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,64
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:488,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:4810,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:48501,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,01
|Açılış
|: 501,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:48
|IDGYO
|5,50
|1.492.421
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.659.096
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|940.882
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.332.294
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|110.089.537
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,61
|674.523.085
|% 2,03
|
|GARAN
|8,35
|301.413.214
|% -0,12
|
|BOBET
|5,45
|260.375.504
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,21
|255.892.272
|% -0,45
|
|EREGL
|18,65
|200.631.196
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,21
|255.892.272
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|141.179.309
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|110.089.537
|% -8,62
|
|BOBET
|5,45
|260.375.504
|% 0,18
|
|THYAO
|14,61
|674.523.085
|% 2,03
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6330
|8,6362
|% 0,24
|
|Euro
|10,3297
|10,3361
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0922
|% 0,16
|
|Frank
|9,4107
|9,4674
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 0,17
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-56,50
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-27,33
|
|Çeyrek
|802
|820
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,45
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 29 kaybederek (% -0.34 ) 1, 537
-
12:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
12:01XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 4, 426.00 milyon TL de
-
12:01ATLAS
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 291 adet işlem
-
11:58IHGZT
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 047, 179 adet işlem