***BASGZ* *GRM* *PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.10.2021 09:21
***BASGZ******GRM******PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRM, BASGZ, PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971162
BIST
13:411.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:419,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0177
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:4110,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0168
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:41526,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 526,30
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.181.863
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.193.762
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,85
|82.090.086
|% 7,74
|
|OZBAL
|17,69
|35.671.615
|% 7,54
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|163.581.930
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|106.350.075
|% -8,81
|
|BAYRK
|8,39
|28.695.903
|% -5,84
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|THYAO
|14,42
|510.151.931
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,50
|463.649.714
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,34
|319.608.707
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|TSKB
|1,18
|98.223.471
|% -1,67
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2761
|9,2788
|% 0,19
|
|Euro
|10,7584
|10,7635
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,7161
|12,7799
|% 0,17
|
|Frank
|9,9895
|10,0496
|% -0,04
|
|Riyal
|2,4687
|2,4811
|% 0,29
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,03
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|11,71
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,66
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|1,12
|