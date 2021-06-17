***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2021 09:09
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942760
BIST
11:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:368,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:3610,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0113
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:36501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:34
|IDGYO
|5,50
|1.490.776
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.545.156
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|890.454
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.170.886
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,55
|567.793.068
|% 1,61
|
|GARAN
|8,36
|283.343.871
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|253.918.622
|% 0,00
|
|BOBET
|5,56
|229.774.519
|% 2,21
|
|KOZAL
|125,50
|187.343.962
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,22
|253.918.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|140.137.283
|% -0,90
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|BOBET
|5,56
|229.774.519
|% 2,21
|
|THYAO
|14,55
|567.793.068
|% 1,61
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6308
|8,6347
|% 0,22
|
|Euro
|10,3223
|10,3288
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0328
|12,0931
|% 0,17
|
|Frank
|9,4169
|9,4737
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,04
|