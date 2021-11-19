***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2021 18:05
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978794
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1737
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1224
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05670,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 10,27
|Açılış
|: 670,77
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|69.200.591
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|5.254.830
|% 9,95
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|ENKAI
|12,76
|63.475.687
|% -2,67
|
|COSMO
|9,79
|181.726
|% -2,59
|
|AKSUE
|20,58
|4.652.291
|% -2,28
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,08
|571.343.769
|% 4,76
|
|KARSN
|4,11
|748.623.119
|% 7,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1899
|11,2702
|% 2,12
|
|Euro
|12,6674
|12,7605
|% 1,56
|
|Sterlin
|15,0701
|15,1457
|% 1,43
|
|Frank
|12,0738
|12,1465
|% 1,61
|
|Riyal
|2,9845
|2,9994
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,35
|
|Altın Gr.
|669
|669
|8,98
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,15
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-2,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
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17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ