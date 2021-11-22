***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2021 10:09
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978902
BIST
11:131.753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
11:1311,1377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1139
|Açılış
|: 11,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
11:1312,5589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1488
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
11:13663,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -5,01
|Açılış
|: 663,23
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DITAS
|27,72
|2.255.715
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|12.877.238
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.094.724
|% 9,98
|
|SELGD
|4,64
|3.183.448
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|54.595.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|13,09
|150.391.150
|% -6,23
|
|BJKAS
|5,64
|55.792.045
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,06
|134.735.677
|% -5,58
|
|KUTPO
|82,85
|35.182.497
|% -4,00
|
|THYAO
|17,33
|583.721.627
|% 1,40
|
|KRDMD
|8,38
|520.767.025
|% 2,44
|
|SISE
|11,09
|497.663.393
|% -1,42
|
|GARAN
|12,12
|358.520.729
|% 0,58
|
|PETKM
|7,77
|291.519.334
|% 0,65
|
|ODAS
|1,65
|246.148.247
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,38
|520.767.025
|% 2,44
|
|SISE
|11,09
|497.663.393
|% -1,42
|
|YKBNK
|3,60
|151.487.515
|% 1,41
|
|PETKM
|7,77
|291.519.334
|% 0,65
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1240
|11,1398
|% -0,99
|
|Euro
|12,5462
|12,5677
|% -1,10
|
|Sterlin
|14,9763
|15,0514
|% -0,69
|
|Frank
|11,9904
|12,0626
|% -0,65
|
|Riyal
|2,9719
|2,9868
|% -0,63
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,68
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,04
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,20
|