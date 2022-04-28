***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
28.04.2022 22:11
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) pay piyasasında 26.10.2021-05.11.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurul'un 08.11.2021 tarih ve 2021/55 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi kapsamında, yasak süresinin dolacağı tarihten (08.05.2022 gün sonu) başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
KENAN YÜKSEK 23227532
MEHMET ÖZCAN 28797058
TAYFUN BÜYÜK 13956570
RAMAZAN USLU 29393078
OĞUZHAN ÇAKIL 27213919
HASAN BACAK 38098144
BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ 29867256
HASAN MEŞE 13155847
Karar 2022/22 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025232
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7882
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,7750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 15,6700
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En Düşük
15,5141
18:05900,62
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 900,62
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|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7580
|14,7882
|% -0,14
|
|Euro
|15,5399
|15,5788
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,3591
|18,4512
|% -0,87
|
|Frank
|15,1366
|15,2278
|% -0,54
|
|Riyal
|3,9264
|3,9460
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|9,95
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,84
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
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17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
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17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem