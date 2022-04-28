***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [BASGZ]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) pay piyasasında 26.10.2021-05.11.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurul'un 08.11.2021 tarih ve 2021/55 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi kapsamında, yasak süresinin dolacağı tarihten (08.05.2022 gün sonu) başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoKENAN YÜKSEK 23227532MEHMET ÖZCAN 28797058TAYFUN BÜYÜK 13956570RAMAZAN USLU 29393078OĞUZHAN ÇAKIL 27213919HASAN BACAK 38098144BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ 29867256HASAN MEŞE 13155847Karar 2022/22 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025232BIST