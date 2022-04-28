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***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

28.04.2022 22:11
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) pay piyasasında 26.10.2021-05.11.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurul'un 08.11.2021 tarih ve 2021/55 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi kapsamında, yasak süresinin dolacağı tarihten (08.05.2022 gün sonu) başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
KENAN YÜKSEK 23227532
MEHMET ÖZCAN 28797058
TAYFUN BÜYÜK 13956570
RAMAZAN USLU 29393078
OĞUZHAN ÇAKIL 27213919
HASAN BACAK 38098144
BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ 29867256
HASAN MEŞE 13155847
Karar 2022/22 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025232


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