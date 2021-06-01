Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASGZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

01.06.2021 11:49



***BASGZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [BASGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939277


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:371.427
Değişim :  0,43% |  6,05
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.420  
En Yüksek
1.431 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 72,60 10.975.943 % 10,00  
MZHLD 35,08 328.875 % 9,97  
DERIM 10,94 9.210.757 % 9,95  
VAKKO 11,82 15.561.834 % 9,95  
TUCLK 13,07 49.957.285 % 9,92  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5260 8,5280 % 0,43  
Euro 10,4339 10,4410 % 0,52  
Sterlin 12,0655 12,1260 % 0,26  
Frank 9,4535 9,5105 % 0,47  
Riyal 2,2678 2,2792 % 0,45  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 1,55  
Altın Gr. 523 523 2,90  
Cumhuriyet 3.460 3.512 19,00  
Tam 3.442 3.530 18,21  
Yarım 1.663 1.708 8,81  
Çeyrek 834 854 4,41  
Gümüş.Ons 28,21 28,24 0,17  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,08  
B. Petrol 70,78 70,78 1,47  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru