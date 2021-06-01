***BASGZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.06.2021 11:49
***BASGZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939277
BIST
12:371.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:378,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:3710,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0511
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:37523,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,93
|Açılış
|: 523,51
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KONTR
|72,60
|10.975.943
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|DERIM
|10,94
|9.210.757
|% 9,95
|
|VAKKO
|11,82
|15.561.834
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|49.957.285
|% 9,92
|
|ODAS
|2,12
|177.557.478
|% -8,23
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|MARTI
|2,20
|8.523.306
|% -5,17
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|YUNSA
|13,56
|8.843.860
|% -4,03
|
|GARAN
|8,08
|765.376.420
|% 1,13
|
|THYAO
|13,18
|350.284.893
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,19
|333.378.368
|% 1,86
|
|KUTPO
|34,80
|230.521.660
|% -3,65
|
|KRDMD
|7,84
|212.576.772
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,19
|333.378.368
|% 1,86
|
|GARAN
|8,08
|765.376.420
|% 1,13
|
|ODAS
|2,12
|177.557.478
|% -8,23
|
|EKGYO
|1,94
|129.609.197
|% -0,51
|
|TSKB
|1,34
|78.758.162
|% 0,75
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5260
|8,5280
|% 0,43
|
|Euro
|10,4339
|10,4410
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0655
|12,1260
|% 0,26
|
|Frank
|9,4535
|9,5105
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2678
|2,2792
|% 0,45
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,55
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|19,00
|
|Tam
|3.442
|3.530
|18,21
|
|Yarım
|1.663
|1.708
|8,81
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|1,47
|