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***BASGZ* *NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

28.06.2022 11:32
***BASGZ* *NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***BASGZ******NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [BASGZ, NATEN]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BASKENT DOGALGAZ GMYO 15 29/06/2022
NATUREL ENERJI 30 29/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039615


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BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 34,98 8.630.203 % 10,00  
BMSCH 10,34 91.444.490 % 10,00  
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.047.827 % 9,99  
RODRG 22,30 8.695.184 % 9,96  
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17:24 Alış Satış %  
Dolar 16,5955 16,6143 % 0,53  
Euro 17,4340 17,4667 % -0,34  
Sterlin 20,2340 20,3355 % 0,08  
Frank 17,3014 17,4056 % 0,49  
Riyal 4,4138 4,4359 % 0,51  
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17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 2,55  
Altın Gr. 975 975 6,55  
Cumhuriyet 6.516 6.615 22,00  
Tam 6.507 6.605 13,00  
Yarım 3.190 3.231 7,00  
Çeyrek 1.598 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,13 -0,04  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,04  
B. Petrol 113 113 2,30  
Seans Raporu 17:24
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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