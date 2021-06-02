***BASGZ* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.06.2021 17:40
***BASGZ******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939662
BIST
17:411.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:418,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0857
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:4110,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1000
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:41527,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,79
|Açılış
|: 527,34
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.874.872
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.343.704
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.658.006
|% -10,00
|
|DARDL
|18,95
|29.146.220
|% -9,68
|
|METUR
|25,10
|38.660.303
|% -9,06
|
|IZFAS
|6,67
|16.286.390
|% -9,00
|
|TUCLK
|11,94
|100.932.242
|% -8,58
|
|SASA
|35,54
|1.706.260.565
|% 4,84
|
|THYAO
|13,58
|1.419.116.672
|% 0,67
|
|GARAN
|8,04
|1.222.636.181
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|843.212.423
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,40
|785.754.706
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,21
|620.888.376
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|393.575.089
|% 3,85
|
|GARAN
|8,04
|1.222.636.181
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|843.212.423
|% 2,41
|
|THYAO
|13,58
|1.419.116.672
|% 0,67
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6013
|8,6047
|% 1,01
|
|Euro
|10,5026
|10,5087
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,1721
|12,2331
|% 1,28
|
|Frank
|9,5381
|9,5956
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2896
|2,3011
|% 1,10
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,86
|
|Altın Gr.
|527
|528
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,12
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|0,82
|