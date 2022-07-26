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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.07.2022 11:02
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERHAT ÇİMAGİL MUHASEBE MÜDÜRÜ 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr
GÜLŞAH YELKUVANCI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr DÜZEY 2 115906




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047681


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BIST En Aktif Hisseler11:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 9,84 26.883.027 % 9,94  
DOBUR 56,95 6.524.454 % 8,48  
BIZIM 20,60 30.022.157 % 8,48  
MIPAZ 7,81 20.052.347 % 7,28  
AKMGY 50,90 2.737.056 % 6,93  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 17,8640 17,8712 % 0,56  
Euro 18,2457 18,2618 % 0,33  
Sterlin 21,4544 21,5620 % 0,46  
Frank 18,4411 18,5522 % 0,46  
Riyal 4,7404 4,7642 % 0,50  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 5,90  
Altın Gr. 991 991 8,32  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.671 6.738 22,00  
Yarım 3.251 3.294 11,00  
Çeyrek 1.630 1.647 6,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,69 0,22  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,16  
B. Petrol 102 102 1,92  
Seans Raporu 11:03
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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