***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 11:02
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERHAT ÇİMAGİL MUHASEBE MÜDÜRÜ 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr
GÜLŞAH YELKUVANCI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ 02124172408 yatirimci@bayrakebt.com.tr DÜZEY 2 115906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047681
BIST
11:032.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,95
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:0317,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0991
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:0318,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:03991,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,29
|Açılış
|: 991,36
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:03
|NTGAZ
|9,84
|26.883.027
|% 9,94
|
|DOBUR
|56,95
|6.524.454
|% 8,48
|
|BIZIM
|20,60
|30.022.157
|% 8,48
|
|MIPAZ
|7,81
|20.052.347
|% 7,28
|
|AKMGY
|50,90
|2.737.056
|% 6,93
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,75
|36.110.685
|% -4,51
|
|KZBGY
|82,60
|11.079.422
|% -3,95
|
|ESCOM
|22,32
|6.432.119
|% -2,96
|
|THYAO
|49,86
|1.165.664.084
|% 0,65
|
|EKGYO
|3,25
|655.680.329
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,78
|473.642.705
|% -0,62
|
|GARAN
|15,33
|278.773.224
|% -2,04
|
|SISE
|21,20
|275.037.712
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,25
|655.680.329
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,53
|246.879.285
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,78
|473.642.705
|% -0,62
|
|TSKB
|2,43
|144.650.062
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,39
|63.751.574
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8640
|17,8712
|% 0,56
|
|Euro
|18,2457
|18,2618
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,4544
|21,5620
|% 0,46
|
|Frank
|18,4411
|18,5522
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7404
|4,7642
|% 0,50
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|5,90
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.671
|6.738
|22,00
|
|Yarım
|3.251
|3.294
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,92
|