***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2023 17:41
***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAYRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bilal Naz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227069
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,1171
En Düşük
28,9845
17:5931,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2056
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0666
|29,1171
|% 0,21
|
|Euro
|31,9471
|31,9613
|% 0,65
|
|Sterlin
|36,9559
|37,1413
|% 0,87
|
|Frank
|33,6863
|33,8892
|% 0,98
|
|Riyal
|7,7323
|7,7711
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|959,94
|962,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.237,32
|1.241,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,33
|79,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,62
|2.045,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem