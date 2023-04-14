***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 15:49
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ‘İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138375
BIST
16:475.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,82
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4719,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4721,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0222
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:471.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.026.937
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.020.314
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.005.989
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.170.893
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,92
|65.639.866
|% -7,87
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|THYAO
|135,30
|2.704.862.896
|% -1,31
|
|GESAN
|89,10
|2.294.135.667
|% 5,57
|
|EREGL
|36,00
|1.490.220.029
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,28
|1.434.770.985
|% 3,10
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|EKGYO
|6,93
|816.276.365
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.870.654
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,14
|1.115.461.468
|% 0,17
|
|YKBNK
|10,32
|891.751.891
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3584
|19,3744
|% 0,29
|
|Euro
|21,3625
|21,4008
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0786
|24,1993
|% -0,24
|
|Frank
|21,6425
|21,7729
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1469
|5,1727
|% 0,18
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|-13,20
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.825
|8.914
|123,00
|
|Yarım
|4.310
|4.362
|60,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.181
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,13
|16,15
|0,08
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|0,25
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:58TEZOL
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 813 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 5, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 38, 295.00 milyon TL de
-
16:57GEREL
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 16.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 014, 236 adet işlem
-
16:55POLTK
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 2, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973 adet işlem
-
16:53GARAN
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 105, 318 adet işlem