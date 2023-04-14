***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.04.2023 15:51
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.620.187,97
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.04.2023
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
0,01
Beher Payın Alış Fiyatı
0,01
Toplam Tutar
5.689.323,97
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
65,99999895
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
65,99999895
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,04387682
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,06618344
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
5520 Sayılı KVK 19 ve 20.maddeleri ile 6102 Sayılı TTK 159- ila 179 maddelerine istinaden Kısmi Bölünme Yolu ile edinildiğinden faaliyetlere önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kısmi Bölünme Kapsamında)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 55520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde blançoda kayıtlı olan değerin baz alınması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.11.2022-2022.BR.72
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
145.000.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde bulunan İzmir İli Seferihisar İlçesi Atatürk Mahallesi tapu sicilinde kayıtlı 4 parselde toplam 366.014,07 m² arsa vasfındaki arazi Termal ve Deniz Turizmi alanında proje geliştirilmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 55520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde bölünerek yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konmuştur. Kısmi bölünme suretiyle kurulan yeni şirketin payları Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına ortaklıkları oranında verilmiş olup, kısmi bölünme nedeniyle meydana gelen sermaye azaltımı kadar olan tutar Golda Gıda A.Ş'nin ortakları tarafından nakden ödenerek artırılmak suretiyle Şirketin sermayesi değişmemiştir.
Bahse konu Kısmi Bölünme işlemi ve bu bölünmeyle yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup,12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138377
BIST