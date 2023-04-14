***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTaçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTurizm HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.620.187,97Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.04.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı0,01Beher Payın Alış Fiyatı0,01Toplam Tutar5.689.323,97Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)65,99999895Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)65,99999895Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,04387682İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,06618344Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi5520 Sayılı KVK 19 ve 20.maddeleri ile 6102 Sayılı TTK 159- ila 179 maddelerine istinaden Kısmi Bölünme Yolu ile edinildiğinden faaliyetlere önemli bir etkisi bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGolda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kısmi Bölünme Kapsamında)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 55520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde blançoda kayıtlı olan değerin baz alınmasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.11.2022-2022.BR.72Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar145.000.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde bulunan İzmir İli Seferihisar İlçesi Atatürk Mahallesi tapu sicilinde kayıtlı 4 parselde toplam 366.014,07 m² arsa vasfındaki arazi Termal ve Deniz Turizmi alanında proje geliştirilmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 55520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde bölünerek yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konmuştur. Kısmi bölünme suretiyle kurulan yeni şirketin payları Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına ortaklıkları oranında verilmiş olup, kısmi bölünme nedeniyle meydana gelen sermaye azaltımı kadar olan tutar Golda Gıda A.Ş'nin ortakları tarafından nakden ödenerek artırılmak suretiyle Şirketin sermayesi değişmemiştir.Bahse konu Kısmi Bölünme işlemi ve bu bölünmeyle yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup,12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138377BIST