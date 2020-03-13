***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimiz bünyesinde bulunan temel ihtiyaç ürünleri üretimi sektöründe faaliyet gösterenGolda Gıda A.Ş., Golda ve Melda markasıyla makarna, bakliyat, un, irmik ve bisküvi üretimi ve ticaretiyle iştigal etmekte,Karsu A.Ş. ünvanlı Şirketimiz ise Kardelen markasıyla doğal kaynak suyu üretimi ve pazarlaması faaliyeti ile iştigal etmektedir.Son iki aydır Dünyadaki hemen her ülkeyi etkileyen Korona Virüs salgını ülkemizde salgın anlamında bir sıkıntı yaratmasa da, vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkisi ile, özellikle hijyen ürünleri ve makarna, un gibi dayanıklı gıda ürünlerinde stok amaçlı tüketim artışı olmuştur.Bir kısım üretici ve ticaret erbabı, insani ve ticari ahlak kurallarını hiçe sayarak afaki fiyat artışları yapmıştır.Holdingimize bağlı yukarda belirtilen Şirketlerimiz, normal fiyatlarda tam kapasite ile üretim yaparak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için piyasaya ürün sevkinde azami gayret göstermektedir.Konu hakkında Golda A.Ş. Genel Müdürü Sayın Fatih DOĞAN tarafından yapılan ve basında yer alan açıklama ekte sunulmuştur.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828759BIST