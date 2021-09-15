***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.08.2021 tarihli KAP açıklamamızda bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu tarafından sermaye piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu halka arz başvurusunun ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağı kararı alındığı belirtilerek halka arz başvurusunun geri çekildiği ilan edilmişti.Gelinen nokta da bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile 14.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne müracaatta bulunulduğu şirket tarafından Holding'imize bildirilmiştir.Paydaşlarımız ve Kamu Oyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963867BIST