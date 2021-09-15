***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 09:52
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2021 tarihli KAP açıklamamızda bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu tarafından sermaye piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu halka arz başvurusunun ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağı kararı alındığı belirtilerek halka arz başvurusunun geri çekildiği ilan edilmişti.
Gelinen nokta da bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile 14.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne müracaatta bulunulduğu şirket tarafından Holding'imize bildirilmiştir.
Paydaşlarımız ve Kamu Oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963867
BIST
13:511.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:518,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:519,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9600
En Düşük
9,9450
13:51488,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:50
|OYLUM
|6,27
|18.767.581
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.589.132
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.443.358
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|152.060.796
|% 9,41
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|KTSKR
|70,10
|1.747.733
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.127.850
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,33
|66.017.195
|% -9,26
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,90
|497.298.795
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,54
|362.727.498
|% -0,70
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,50
|281.280.876
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.225.670
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.591.857
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4300
|8,4341
|% 0,03
|
|Euro
|9,9755
|9,9829
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6268
|11,6851
|% 0,13
|
|Frank
|9,1646
|9,2198
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|