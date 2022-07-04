***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 12:07
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, "Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi 3 Etap 1035 Konut, 1'er Adet İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" amacıyla, sözleşme bedeli 729.960.000 TL olan yapım işi sözleşmesi bugün (04.07.2022) imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041040
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