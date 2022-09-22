***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.Tic. A.Ş. Peru'da düzenlenen Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Sergisi Expodeco 2022 Fuarı'na katılım sağlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064686BIST