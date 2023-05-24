***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 14.750.000.-TL artırılarak 15.000.000.-TL'ye çıkarılmış olup, işlem Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 24.05.2023 tarihinde (bu gün) tescil edilmiştir.Bera Holding A.Ş'nin Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesine iştiraklik oranı %100 olarak devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153377BIST