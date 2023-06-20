***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş'nin sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 56.000.000.-TL artırılarak 225.000.000.-TL'ye çıkarılmış olup, işlem Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Bera Holding A.Ş'nin Komyapı İnşaat A.Ş sermayesine iştiraklik oranı % 66,72'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160441BIST