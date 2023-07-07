***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 17:32
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk (Doğanbey ) Mahallesi, 5700 Ada 2,5 ve 8 Nolu Parseller imarsız tarla vasfında kayıtlı bulunan taşınmazlar,
Onaylanan imar planına göre Turizm Alanı ( otel ve günübirlik konaklama) olarak belirlenmiştir.
Anılan parsellere(316.470.m² ) ilişkin olarak İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması yapılmasını müteakip arsa vasfına dönüşecek taşınmazlar için yapı(inşaat) ruhsatı alınabilecektir.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167420
BIST