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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2023 13:52
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Bağlı Ortaklığımız  MPG Makine Prodüksiyon ve Makine İmalat.San. Tic. A.Ş. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen IDEF-2023 (IDEF'23) Savunma Sanayi Fuarına katılım sağlamıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175758


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Tam 11.065 11.162 -93,00  
Yarım 5.524 5.607 -47,00  
Çeyrek 2.771 2.803 -24,00  
Gümüş.Ons 24,57 24,59 -0,36  
Gümüş Gr. 21,34 21,37 -0,22  
B. Petrol 83,20 83,20 0,64  
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