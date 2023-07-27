***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız MPG Makine Prodüksiyon ve Makine İmalat.San. Tic. A.Ş. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen IDEF-2023 (IDEF'23) Savunma Sanayi Fuarına katılım sağlamıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175758BIST