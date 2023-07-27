***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 13:52
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız MPG Makine Prodüksiyon ve Makine İmalat.San. Tic. A.Ş. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen IDEF-2023 (IDEF'23) Savunma Sanayi Fuarına katılım sağlamıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175758
BIST
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16:166.786
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 42,00
|Açılış
|: 6.799
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|Önceki Kapanış
|: 6.744
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6.766
En Yüksek
6.842
16:1626,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0518
|Açılış
|: 27,0050
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|Önceki Kapanış
|: 27,0700
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27,0437
En Düşük
26,8361
16:1629,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 29,8000
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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En Düşük
29,7057
16:161.695,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
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1.717,92
En Düşük
1.694,66
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PASEU
|54,45
|598.989.632
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.058.647
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.166.799
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|120.948.641
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|65.373.339
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|982.775.627
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,25
|185.685.121
|% -5,61
|
|KOZAL
|28,60
|8.561.553.936
|% 2,00
|
|THYAO
|224,50
|5.915.187.753
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,84
|5.588.004.490
|% 0,86
|
|KOZAA
|61,35
|5.385.451.466
|% 1,07
|
|CANTE
|18,89
|4.820.792.818
|% 7,09
|
|YKBNK
|12,84
|5.588.004.490
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,38
|2.609.720.388
|% 0,72
|
|KOZAL
|28,60
|8.561.553.936
|% 2,00
|
|CANTE
|18,89
|4.820.792.818
|% 7,09
|
|ODAS
|11,20
|2.244.482.608
|% 3,32
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9453
|26,9513
|% 0,16
|
|Euro
|29,7194
|29,7507
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,6010
|34,7746
|% -0,35
|
|Frank
|31,0901
|31,2773
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1643
|7,2002
|% 0,15
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-15,76
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-11,10
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.065
|11.162
|-93,00
|
|Yarım
|5.524
|5.607
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,64
|