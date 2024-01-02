***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
02.01.2024 08:55
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alımı Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BERA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BERA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 80.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BERA, TREKMBH00014 28.04.2023 95.800 0,014 10,442 0
BERA, TREKMBH00014 29.12.2023 170.000 0,025 11,48 95.800
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.12.2023 tarihinde 11,48-11,48
TL fiyat aralığından (Ortalama 11,48-TL) 170.000 adet pay geri alınmıştır. Toplam geri alınan Pay miktarımız 265.800 Adete ulaşmış olup, sermayemize oranı %0,0389 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231041
BIST