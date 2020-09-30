***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 14:21
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877420
BIST
16:011.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:017,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:019,1137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0650
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:01474,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,43
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|DURDO
|23,76
|12.621.123
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.296.805
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.389.502
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.378.822
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,57
|3.507.704.518
|% 2,44
|
|ASELS
|18,99
|2.493.921.175
|% 2,04
|
|GARAN
|7,02
|1.185.748.805
|% 1,74
|
|KARSN
|3,15
|848.115.850
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,34
|672.545.915
|% 1,83
|
|SISE
|7,57
|3.507.704.518
|% 2,44
|
|KARSN
|3,15
|848.115.850
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,34
|672.545.915
|% 1,83
|
|GARAN
|7,02
|1.185.748.805
|% 1,74
|
|ASELS
|18,99
|2.493.921.175
|% 2,04
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7738
|7,7782
|% -0,49
|
|Euro
|9,1075
|9,1137
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,9645
|10,0144
|% -0,47
|
|Frank
|8,3975
|8,4481
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0679
|2,0783
|% -0,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-2,64
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.178
|-23,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-16,15
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-7,81
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,91
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,18
|