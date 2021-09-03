***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2021 10:13
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961609
BIST
14:371.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
14:378,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
14:379,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
14:37484,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler14:35
|OYLUM
|4,40
|33.053.278
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|221.254
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.546.213
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|13.950.317
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,42
|7.029.023
|% -6,24
|
|LUKSK
|48,02
|9.966.970
|% -5,57
|
|GLRYH
|2,44
|4.614.294
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,87
|745.560.058
|% -0,23
|
|GARAN
|9,79
|538.602.593
|% -0,71
|
|SASA
|28,34
|447.084.002
|% 0,50
|
|EREGL
|18,21
|282.177.218
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,68
|234.250.713
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,73
|174.742.701
|% 6,13
|
|ODAS
|1,54
|107.209.699
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,45
|171.762.783
|% -1,61
|
|THYAO
|12,87
|745.560.058
|% -0,23
|
|GARAN
|9,79
|538.602.593
|% -0,71
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2994
|8,3036
|% 0,36
|
|Euro
|9,8503
|9,8591
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,4504
|11,5078
|% 0,31
|
|Frank
|9,0399
|9,0944
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 0,33
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,29
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.252
|7,00
|
|Tam
|3.189
|3.270
|7,66
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|3,71
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,34
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 43 kaybederek (% -0.80 ) 1, 294
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DIRIT, TGSAS, OYLUM
-
14:47
CRFSA, DURDO, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47
ROYAL, MANAS, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47
Bu seansda işlem gören 219 hisse senedinden 82 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem