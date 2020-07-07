BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 11:34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raprudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855564
BIST
14:02118.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 168,22
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:026,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:027,7540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:02392,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,56
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.041.767
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|40.250.977
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|126.886.632
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.000.585
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.607
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.782.860
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.414.961
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|13.192.831
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.329.168.837
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.301.097.837
|% 3,87
|
|GARAN
|8,34
|1.012.085.059
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,85
|799.674.124
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,45
|660.822.604
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,19
|2.329.168.837
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.301.097.837
|% 3,87
|
|IHLGM
|1,92
|573.772.756
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|427.042.303
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|486.965.398
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,09
|
|Frank
|7,2427
|7,2863
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,98
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,40
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|
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