***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:03
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911584
BIST
10:161.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.553
10:167,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:168,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:16410,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,94
|Açılış
|: 410,10
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:16
|VAKFN
|19,39
|9.064.712
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|SASA
|37,14
|276.948.403
|% -7,93
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|SASA
|37,14
|276.948.403
|% -7,93
|
|KARSN
|5,50
|199.235.241
|% -1,43
|
|KOZAL
|140,50
|172.426.590
|% 1,44
|
|OTKAR
|410,80
|143.855.840
|% 4,64
|
|GUBRF
|80,25
|139.940.103
|% 2,43
|
|KARSN
|5,50
|199.235.241
|% -1,43
|
|IHLAS
|1,07
|26.572.563
|% -1,83
|
|VAKBN
|4,56
|94.643.011
|% -0,22
|
|ODAS
|4,10
|84.431.313
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,47
|25.939.771
|% -0,68
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0321
|7,0358
|% 0,21
|
|Euro
|8,5602
|8,5676
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,8792
|9,9288
|% 0,42
|
|Frank
|7,8312
|7,8784
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 0,36
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|