***BEYAZ* *POLHO* *KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BEYAZ******POLHO******KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BEYAZ, KARTN, POLHO05.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBEYAZ FILO BEYAZ 0,3082061 0,2773854KARTONSAN KARTN 1,8371496 1,6534346POLISAN HOLDING POLHO 0,3955174 0,3559656Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131505BIST