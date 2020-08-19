***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 12:18
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869904
BIST
12:211.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:217,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:218,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:21472,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,61
|Açılış
|: 472,79
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|449.818.963
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|GLRYH
|22,10
|138.385.526
|% 9,95
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.024.757
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,98
|766.111.324
|% 2,06
|
|SISE
|6,13
|704.048.737
|% 3,20
|
|GARAN
|7,23
|567.021.542
|% 1,40
|
|ASELS
|17,90
|477.632.674
|% 1,13
|
|RTALB
|62,90
|449.818.963
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,98
|766.111.324
|% 2,06
|
|SISE
|6,13
|704.048.737
|% 3,20
|
|GARAN
|7,23
|567.021.542
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,25
|448.095.750
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,15
|150.081.643
|% 0,94
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3760
|% 0,04
|
|Euro
|8,8029
|8,8142
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7411
|9,7899
|% 0,14
|
|Frank
|8,1391
|8,1882
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% 0,03
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-8,05
|
|Altın Gr.
|473
|474
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|-0,13
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|-0,07
|
|Çeyrek
|758
|776
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|