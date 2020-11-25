***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:23
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889901
BIST
13:181.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:187,9539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:189,4668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0576
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:18463,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,67
|Açılış
|: 463,54
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:16
|RODRG
|14,08
|2.476.652
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.467.495
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.279.476
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|16.006.965
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|CRFSA
|110,00
|12.388.247
|% -8,56
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,26
|2.584.208.174
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,12
|2.243.780.596
|% 4,07
|
|GARAN
|9,19
|1.601.035.883
|% 1,55
|
|TUPRS
|93,30
|781.477.466
|% 3,55
|
|TSKB
|2,77
|778.688.815
|% 6,13
|
|KRDMD
|5,12
|2.243.780.596
|% 4,07
|
|TSKB
|2,77
|778.688.815
|% 6,13
|
|THYAO
|12,26
|2.584.208.174
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,13
|449.715.057
|% 0,47
|
|GARAN
|9,19
|1.601.035.883
|% 1,55
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9551
|7,9587
|% -0,58
|
|Euro
|9,4645
|9,4682
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,5827
|10,6358
|% -0,76
|
|Frank
|8,6907
|8,7431
|% -0,68
|
|Riyal
|2,1160
|2,1266
|% -0,57
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,66
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|11,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|8,52
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|