***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2021 yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarEkte şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu yer almaktadır.Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002265BIST