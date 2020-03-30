***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 13:52
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle ilgili kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833224
BIST
15:1587.956
En Yüksek
|Değişim
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342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.786
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.289.807
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.502
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.488
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.225.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|ASELS
|23,42
|402.620.266
|% 1,30
|
|PGSUS
|31,52
|346.089.410
|% -8,74
|
|GARAN
|8,02
|305.347.502
|% 1,78
|
|SASA
|7,94
|293.380.346
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,94
|140.828.290
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.359.721
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,94
|161.978.497
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,74
|183.617.013
|% 5,79
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1302
|8,1710
|% 1,61
|
|Frank
|6,8344
|6,8756
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7427
|1,7514
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-10,33
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
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