***BFREN* *TKFEN* *ADEL* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
07.01.2021 16:48
***BFREN******TKFEN******ADEL******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler ADEL, ALKA, BFREN, TKFEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAADELW91T1 ADEL Nakit Temettü Ödeme 53,975 63,5 07/01/2021 TRY
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 39,61318 46,60375 07/01/2021 TRY
PAY SENEDİ BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABFREN91H5 BFREN Nakit Temettü Ödeme 518,19095 609,63642 07/01/2021 TRY
PAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 16,32963 19,21133 07/01/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897810
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3542
En Düşük
7,2382
18:059,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
18:05452,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,95
|Açılış
|: 452,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CMBTN
|346,60
|36.197.553
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.915.991
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.802.077
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|124.416.113
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|12.286.714
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|29.054.874
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|109.228.993
|% -8,66
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.703.918.328
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,45
|1.541.684.144
|% 4,62
|
|ASELS
|18,95
|1.263.489.868
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,53
|1.130.171.434
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|TSKB
|1,87
|807.289.467
|% 3,89
|
|IHLGM
|1,42
|591.562.706
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|572.193.577
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,43
|997.393.796
|% 5,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3511
|7,3532
|% 0,65
|
|Euro
|9,0127
|9,0228
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9374
|9,9873
|% 0,22
|
|Frank
|8,2681
|8,3179
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,38
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,37
|54,37
|0,07
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem