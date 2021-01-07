***BFREN* *TKFEN* *ADEL* *ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***BFREN******TKFEN******ADEL******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanımİlgili Şirketler ADEL, ALKA, BFREN, TKFENMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAADELW91T1 ADEL Nakit Temettü Ödeme 53,975 63,5 07/01/2021 TRYPAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA Nakit Temettü Ödeme 39,61318 46,60375 07/01/2021 TRYPAY SENEDİ BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABFREN91H5 BFREN Nakit Temettü Ödeme 518,19095 609,63642 07/01/2021 TRYPAY SENEDİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 TKFEN Nakit Temettü Ödeme 16,32963 19,21133 07/01/2021 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897810BIST