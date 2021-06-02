***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.06.2021 13:46
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
30.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.05.2021 / 10321
Açıklamalar
2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Nisan 2021 tarihinde tescil olup, 03 Mayıs 2021 tarih ve 10321 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939541
BIST
15:041.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
15:048,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0743
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
15:0410,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
15:04525,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,70
|Açılış
|: 525,10
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.003.518
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|86.379.114
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.060.543
|% -10,00
|
|DARDL
|19,09
|20.917.793
|% -9,01
|
|METUR
|25,36
|30.425.878
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,79
|12.947.524
|% -7,37
|
|OYAYO
|8,23
|10.938.689
|% -7,22
|
|THYAO
|13,73
|1.117.270.790
|% 1,78
|
|SASA
|35,00
|1.039.401.748
|% 3,24
|
|GARAN
|8,06
|875.252.229
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|644.385.642
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,20
|603.329.519
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,21
|499.424.146
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|875.252.229
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|644.385.642
|% 2,25
|
|THYAO
|13,73
|1.117.270.790
|% 1,78
|
|TSKB
|1,37
|107.682.621
|% 0,74
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5863
|8,5899
|% 0,83
|
|Euro
|10,4707
|10,4772
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0903
|12,1510
|% 0,60
|
|Frank
|9,4760
|9,5331
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2791
|2,2906
|% 0,64
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,24
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|33,93
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|16,41
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,06
|
Seans Raporu
15:03
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15:16BERA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 856 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 175.00 milyon TL de
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, SISE
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15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 52 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
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15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, TRCAS, EPLAS, KENT, YAYLA