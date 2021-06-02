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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.06.2021 13:46



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
30.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.05.2021 / 10321
Açıklamalar

2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Nisan 2021 tarihinde tescil olup, 03 Mayıs 2021 tarih ve 10321 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939541


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EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 65.003.518 % 9,87  
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Cumhuriyet 3.474 3.527 37,00  
Tam 3.456 3.543 33,93  
Yarım 1.671 1.714 16,41  
Çeyrek 838 857 8,20  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 0,02  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,06  
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