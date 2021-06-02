***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2021Tescil Tarihi30.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.05.2021 / 10321Açıklamalar2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 30 Nisan 2021 tarihinde tescil olup, 03 Mayıs 2021 tarih ve 10321 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939541BIST