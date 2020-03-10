***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2020 17:41
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 10.03.2020 tarihli toplantısında, Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine imkan sağlamak üzere ve diğer gerekçelerle Şirket esas sözleşmesinin ekli haliyle tadil edilmesine karar vermiştir. Tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826279
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|DESPC
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|OZRDN
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|17.496
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|TSPOR
|4,80
|214.017.076
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|
|BRKSN
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|71.382.905
|% -14,99
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|OYAYO
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|
|GSRAY
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|1.133.052.628
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|KARSN
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|178.453.546
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|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,9873
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|Frank
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