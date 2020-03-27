***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2020 15:46
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış hali ekte sunulmuş olup, ilgili tadil metni 5 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832878
BIST
17:0789.186
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.342,03
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.527
17:076,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
17:077,0880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:07335,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 335,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|46.699.822
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.071.579
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|19.381.757
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.519.607
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,30
|6.184.705
|% -9,78
|
|GLRYH
|2,40
|4.731.157
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,30
|2.263.928
|% -9,09
|
|MPARK
|13,96
|45.894.678
|% -8,76
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|GARAN
|7,99
|815.271.671
|% 0,63
|
|ASELS
|23,26
|647.528.756
|% -4,12
|
|ECILC
|5,24
|542.733.156
|% 8,04
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|134.831.735
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|177.921.522
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|226.942.137
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|52.662.524
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8607
|7,9001
|% 1,01
|
|Frank
|6,6648
|6,7050
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7081
|1,7167
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,90
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|-1,75
|
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