***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2022 11:19
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. İzin alınmış haliyle ilgili tadil tasarısı ekte yer almaktadır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025389
BIST
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|UFUK
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|MERKO
|3,70
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|CRDFA
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|LIDER
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|% -10,00
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|BASGZ
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|AKBNK
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|Alış
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|1.916
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|Cumhuriyet
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|Tam
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|6.102
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|Yarım
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|2.952
|-12,04
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|1.476
|-6,02
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|23,51
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|Gümüş Gr.
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|11,20
|0,18
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