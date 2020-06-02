***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020, 27.03.2020AçıklamalarElektronik Yönetim Kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulmasına ve diğer değişikliklere ilişkin esas sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 28.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Şirket Esas Sözleşmenin güncel hali ekte sunulmaktadır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,7,15,19,26,28,30,32 ve 40 28/05/2020 01/06/2020 100876 12/07/2019 22/07/2019 98733,4,6,10,11,13,16,21,22,23,24,25,26,28,35,36,38 ve 40 05/06/2013 10/06/2013 8338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848613BIST