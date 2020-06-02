***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme
02.06.2020 18:15
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020, 27.03.2020
Açıklamalar
Elektronik Yönetim Kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulmasına ve diğer değişikliklere ilişkin esas sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 28.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Şirket Esas Sözleşmenin güncel hali ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,7,15,19,26,28,30,32 ve 40 28/05/2020 01/06/2020 10087
6 12/07/2019 22/07/2019 9873
3,4,6,10,11,13,16,21,22,23,24,25,26,28,35,36,38 ve 40 05/06/2013 10/06/2013 8338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848613
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
18:056,7030
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
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|Açılış
|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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6,8221
En Düşük
6,6949
18:057,4922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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En Düşük
7,4820
18:05371,94
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|: -2,36%
|| -9,00
|Açılış
|: 371,86
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3898
|8,4319
|% -1,05
|
|Frank
|6,9447
|6,9865
|% -1,59
|
|Riyal
|1,7814
|1,7903
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
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