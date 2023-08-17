***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2023 - 30/06/2023 ara dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186858BIST