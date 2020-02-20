***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTemizlik kağıtları üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi400.000.000 TL (nominal)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.02.2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı56.000.000 TLBeher Pay Fiyatı2,768 TLToplam Tutar155.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)14Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,48Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli Bir Etkisi BulunmamaktadırSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı24.055.0000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıÖmer Hulusi TopbaşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07.01.2020 - 1Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBGC Partners Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar155.561.388 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aldığı kararla, temizlik kağıdı üretimi faaliyetinde bulunan iştirakimiz Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin %14 oranındaki paylarının tamamını 155.000.000 TL bedelle Ömer Hulusi Topbaş'a tüm hak ve vecibeleri ile satış ve devrine, bununla ilgili işlemlerin ifa edilmesine karar vermiştir. Ömer Hulusi Topbaş Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820587BIST