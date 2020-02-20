***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
20.02.2020 18:53
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Temizlik kağıtları üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
400.000.000 TL (nominal)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.02.2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
56.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
2,768 TL
Toplam Tutar
155.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
14
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,48
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli Bir Etkisi Bulunmamaktadır
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
24.055.0000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ömer Hulusi Topbaş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.01.2020 - 1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
155.561.388 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aldığı kararla, temizlik kağıdı üretimi faaliyetinde bulunan iştirakimiz Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin %14 oranındaki paylarının tamamını 155.000.000 TL bedelle Ömer Hulusi Topbaş'a tüm hak ve vecibeleri ile satış ve devrine, bununla ilgili işlemlerin ifa edilmesine karar vermiştir. Ömer Hulusi Topbaş Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820587
BIST