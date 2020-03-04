***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler230.784 632.217 -863.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.186 -23.967 38.978 59.671 1.250.464 1.299.960 1.299.960Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları17 -571.206 -571.206 -571.206Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-174.618 -174.618 -174.618Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler303.600 0 0 0 0 -235.729 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -90.164 183.607 0 0 0 0 0 0 0 41.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.193 0 0 0 702.337 1.250.464 0 3.512.016 3.512.016Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 0 0 0 0 -235.729 0 0 0 0 0 0 785.683 -90.164 183.607 0 0 0 0 0 0 0 41.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.193 0 0 0 702.337 1.250.464 0 3.512.016 3.512.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler95.634 1.154.830 -1.250.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.392 129.912 27.076 1.224.877 1.354.473 1.354.473Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı17 303.600 -303.600 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları17 -966.939 -966.939 -966.939Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)235.729 -235.729 337.740 337.740 337.740Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 313.519 0 0 0 0 0 0 0 68.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.098 0 0 0 924.368 1.224.877 0 4.237.290 4.237.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.384.491 1.559.358Dönem Karı (Zararı)1.224.877 1.250.464Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.986.080 672.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 1.082.616 348.708Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.951 21.161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.442 9.637Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.509 11.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler81.477 54.210Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler73.576 46.926Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.316 4.259Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 585 3.025Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-124.249 -90.306Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler576.429 -30.193Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler633.939 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-57.510 -30.193Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 365.997 376.348Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 3.423 -3.600Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 -2.858 -4.279Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler609.082 -22.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-273.718 -282.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.575 7.753Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-273.142 -653.169Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.100.810 1.146.062Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69 -44İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.488 -241.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.820.039 1.899.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -31.829 -28.475Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -403.719 -311.932Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.157.871 -1.318.596Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -130.945 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.354 33.428Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,24 27.354 33.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.082.649 -958.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.074.812 -951.097Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.837 -6.909Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.160 2.259Alınan Temettüler2.858 4.279Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-76.460 -437.004Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri97.811 36.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.607.948 -657.087İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -174.618İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.512 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 9.477 37.853Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.024.616 0Ödenen Temettüler-966.939 -571.206Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri7.618 50.884YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)618.672 -416.325Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-11.083 -10.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)607.589 -426.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 546.919 973.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.508 546.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.158.847 546.919Finansal Yatırımlar5 537.591 446.650Ticari Alacaklar1.433.320 1.159.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.433.320 1.159.602Diğer Alacaklar8 17.348 25.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar169 158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.179 25.163Stoklar9 2.368.527 2.097.894Peşin Ödenmiş Giderler14 219.210 251.033Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 321.295 271.932Diğer Dönen Varlıklar16 71.402 42.911ARA TOPLAM6.127.540 4.842.262TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.127.540 4.842.262DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 622.760 350.761Diğer Alacaklar7.039 8.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.039 8.083Maddi Duran Varlıklar10 4.329.172 3.698.551Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.010.948 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 38.420 16.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 38.420 16.460Peşin Ödenmiş Giderler14 27.800 28.494Ertelenmiş Vergi Varlığı25 9.886 3.339TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.046.025 4.105.688TOPLAM VARLIKLAR15.173.565 8.947.950KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.031.688 37.853İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.031.688 37.853Banka Kredileri47.330 37.853Kiralama İşlemlerinden Borçlar984.358 0Ticari Borçlar5.559.439 4.516.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 557.473 485.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.001.966 4.030.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar57.029 47.181Diğer Borçlar166 97İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar166 97Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 18.193 22.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 425.281 354.356Kısa Vadeli Karşılıklar72.245 58.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 24.507 18.918Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 47.738 39.837Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 155.363 94.521ARA TOPLAM7.319.404 5.131.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.319.404 5.131.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.280.209 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.280.209 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.280.209 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 180.114 128.634Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 156.548 176.055TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.616.871 304.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.936.275 5.435.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.237.290 3.512.016Ödenmiş Sermaye17 607.200 303.600Geri Alınmış Paylar (-)17 0 -235.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)981.646 879.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)981.646 879.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 785.683 785.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.556 -90.164Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)313.519 183.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.101 41.025Yabancı Para Çevrim Farkları68.101 41.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 431.098 571.193Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları924.368 702.337Net Dönem Karı veya Zararı1.224.877 1.250.464TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.237.290 3.512.016TOPLAM KAYNAKLAR15.173.565 8.947.950Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 40.211.942 32.322.987Satışların Maliyeti18 -33.226.484 -26.613.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.985.458 5.709.848BRÜT KAR (ZARAR)6.985.458 5.709.848Genel Yönetim Giderleri19 -640.439 -516.480Pazarlama Giderleri19 -4.278.730 -3.663.526Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 73.808 36.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -18.034 -22.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.122.063 1.543.514Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 115.150 44.327Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -3.423 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.233.790 1.587.841Finansman Gelirleri22 20.623 51.567Finansman Giderleri23 -663.539 -12.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.590.874 1.626.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-365.997 -376.348Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -424.831 -359.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 58.834 -16.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.224.877 1.250.464DÖNEM KARI (ZARARI)1.224.877 1.250.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.224.877 1.250.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 26 2,03500000 2,07800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102.520 -10.175Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -25.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.392 -23.967Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları129.912 38.978Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27.076 59.671Yabancı Para Çevrim Farkları27.076 59.671DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.596 49.496TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.354.473 1.299.960Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.354.473 1.299.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824413BIST