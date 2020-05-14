***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016Transferler1.250.464 -1.250.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.328 215.384 228.712 228.712Dönem Sonu Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 54.353 571.193 1.952.801 215.384 3.740.728 3.740.728Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290Transferler1.243.640 -1.224.877 18.763 18.763Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.763 10.978 430.411 422.626 422.626Dönem Sonu Bakiyeler607.200 785.683 -117.556 294.756 79.079 431.098 2.168.008 430.411 4.678.679 4.678.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.678.903 568.093Dönem Karı (Zararı)430.411 215.384Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler564.875 467.656Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 319.321 251.664Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.567 1.809Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 120 23Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 15.447 1.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.079 92.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler54.106 88.991Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 948 2.105Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.975 1.639Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-33.694 -28.816Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler92.462 82.834Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler172.159 145.334Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-79.697 -62.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 123.806 64.074Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 1.215 99Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.881 3.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler799.889 -23.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-799.727 -27.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.817 2.569Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.033.657 -181.619Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.694.316 250.441Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1 58İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.225 -67.671Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.795.175 659.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -9.015 -6.050Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -107.265 -85.149Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI30.813 -235.177Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 155.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -130.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,24 3.989 8.902Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -269.122 -276.738Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-268.093 -276.054Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.029 -684Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.127 8.682Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri144.073 154.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-260.501 -271.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.592 0Kredilerden Nakit Girişleri6 12.592 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -37.853Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -37.853Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-290.597 -234.472Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri17.504 374YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.449.215 60.965Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.425 -6.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.443.790 54.366DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.508 546.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.598.298 601.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.613.300 1.158.847Finansal Yatırımlar5 399.044 537.591Ticari Alacaklar2.233.047 1.433.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.233.047 1.433.320Diğer Alacaklar8 19.615 17.348İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar179 169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.436 17.179Stoklar9 3.386.737 2.368.527Peşin Ödenmiş Giderler14 352.627 219.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.279 321.295Diğer Dönen Varlıklar16 97.404 71.402ARA TOPLAM9.105.053 6.127.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.105.053 6.127.540DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 467.760 622.760Diğer Alacaklar7.461 7.039İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.461 7.039Maddi Duran Varlıklar10 4.481.321 4.329.172Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.433.157 4.010.948Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 40.658 38.420Peşin Ödenmiş Giderler14 29.480 27.800Ertelenmiş Vergi Varlığı25 11.886 9.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.471.723 9.046.025TOPLAM VARLIKLAR18.576.776 15.173.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.100.040 1.031.688İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.100.040 1.031.688Banka Kredileri59.922 47.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.040.118 984.358Ticari Borçlar8.174.058 5.559.439İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 837.464 557.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.336.594 5.001.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar66.961 57.029Diğer Borçlar165 166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar165 166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 39.621 18.193Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 159.017 425.281Kısa Vadeli Karşılıklar84.601 72.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 39.890 24.507Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 44.711 47.738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 248.257 155.363ARA TOPLAM9.872.720 7.319.404TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.872.720 7.319.404UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.716.614 3.280.209İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.716.614 3.280.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.716.614 3.280.209Uzun Vadeli Karşılıklar185.315 180.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 185.315 180.114Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 123.448 156.548TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.025.377 3.616.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.898.097 10.936.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.678.679 4.237.290Ödenmiş Sermaye17 607.200 607.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)962.883 981.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)962.883 981.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 785.683 785.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.556 -117.556Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)294.756 313.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.079 68.101Yabancı Para Çevrim Farkları79.079 68.101Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 431.098 431.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.168.008 924.368Net Dönem Karı veya Zararı430.411 1.224.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.678.679 4.237.290TOPLAM KAYNAKLAR18.576.776 15.173.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 12.597.616 9.025.282Satışların Maliyeti18 -10.429.978 -7.488.411TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.167.638 1.536.871BRÜT KAR (ZARAR)2.167.638 1.536.871Genel Yönetim Giderleri19 -208.609 -157.070Pazarlama Giderleri19 -1.293.486 -977.311Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 18.707 12.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.144 -3.743ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)681.106 411.565Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 12.947 20.272Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.215 -99FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)692.838 431.738Finansman Gelirleri22 39.680 1.864Finansman Giderleri23 -178.301 -154.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)554.217 279.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-123.806 -64.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -158.455 -78.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 34.649 14.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)430.411 215.384DÖNEM KARI (ZARARI)430.411 215.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları430.411 215.384Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (tam TL) 26 0,70900000 0,35900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.763 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-18.763 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.978 13.328Yabancı Para Çevrim Farkları10.978 13.328DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.785 13.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)422.626 228.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları422.626 228.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845059BIST