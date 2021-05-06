***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.243.640 -1.224.877 18.763 18.763Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.763 10.978 430.411 422.626 422.626Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 294.756 0 0 0 0 0 0 0 79.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.098 0 0 0 2.168.008 430.411 0 4.678.679 4.678.679Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.711.884 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 134.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.850 0 0 0 1.401.656 2.606.815 0 7.175.687 7.175.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler118.404 2.488.411 -2.606.815 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.119 684.567 720.686 720.686Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-1.203.058 -1.203.058 -1.203.058Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.711.884 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 170.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012.254 0 0 0 2.687.009 684.567 0 6.693.315 6.693.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI916.264 1.678.903Dönem Karı (Zararı)684.567 430.411Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler564.464 564.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 407.370 319.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.458 15.567Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 18.458 15.447Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.505 51.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 36.690 54.106Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.262 948Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.447 -3.975Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-121.908 -33.694Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.307 92.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 183.729 171.746Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-115.422 -79.284Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.372 -413Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 149.388 123.806Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 1.878 1.215Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.906 -4.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.989 799.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler841 -799.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.032 -2.817Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-924.010 -1.033.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler983.628 2.694.316Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38 -1İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-131.378 -58.225Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.175.042 1.795.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -10.818 -9.015Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -247.990 -107.265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 8YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI460.644 48.317Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 155.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.334 3.989Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -474.997 -269.122Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-472.403 -268.093Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.594 -1.029Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.300 -3.127Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.853.082 -399.044Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.785.689 560.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.587.391 -278.005Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -47.626 12.592Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-336.707 -290.597Ödenen Temettüler17 -1.203.058 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-210.483 1.449.215Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.420 -5.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-193.063 1.443.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.112.404 1.154.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 919.341 2.598.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 919.407 1.112.693Finansal Yatırımlar5 1.853.082 2.663.781Ticari Alacaklar2.614.363 2.615.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.614.363 2.615.234Diğer Alacaklar8 15.775 13.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar380 233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.395 13.321Stoklar9 5.133.946 4.228.394Peşin Ödenmiş Giderler14 431.762 395.512Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 4.277 0Diğer Dönen Varlıklar16 134.369 106.625ARA TOPLAM11.106.981 11.135.793TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.106.981 11.135.793DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 523.420 523.420Diğer Alacaklar10.586 9.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.586 9.775Maddi Duran Varlıklar10 6.560.161 6.230.953Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.842.544 5.398.800Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 43.170 43.461Peşin Ödenmiş Giderler14 60.632 61.103Ertelenmiş Vergi Varlığı25 33.406 26.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.073.919 12.294.499TOPLAM VARLIKLAR24.180.900 23.430.292KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.462.861 1.377.627İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.462.861 1.377.627Banka Kredileri83.795 131.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.379.066 1.246.206Ticari Borçlar9.762.677 8.894.471İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 881.929 804.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.880.748 8.090.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar95.227 74.606Diğer Borçlar208 246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar208 246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 54.417 44.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 193.787 243.713Kısa Vadeli Karşılıklar107.417 87.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 57.796 41.533Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 49.621 45.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler194.601 298.386ARA TOPLAM11.871.195 11.020.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.871.195 11.020.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.118.675 4.715.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.118.675 4.715.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.118.675 4.715.679Uzun Vadeli Karşılıklar251.467 241.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 251.467 241.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 246.248 276.272TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.616.390 5.233.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.487.585 16.254.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.693.315 7.175.687Ödenmiş Sermaye17 607.200 607.200Geri Alınmış Paylar (-)17 -374.708 -374.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.906.697 1.906.697Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.906.697 1.906.697Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 1.711.884 1.711.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-152.820 -152.820Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)347.633 347.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)170.296 134.177Yabancı Para Çevrim Farkları170.296 134.177Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.012.254 893.850Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.687.009 1.401.656Net Dönem Karı veya Zararı684.567 2.606.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.693.315 7.175.687TOPLAM KAYNAKLAR24.180.900 23.430.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.501.646 12.597.616Satışların Maliyeti18 -12.647.992 -10.429.978TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.853.654 2.167.638BRÜT KAR (ZARAR)2.853.654 2.167.638Genel Yönetim Giderleri19 -241.438 -208.609Pazarlama Giderleri19 -1.695.699 -1.293.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 35.349 18.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.508 -3.144ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)948.358 681.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 77.430 12.947Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.878 -1.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.023.910 692.838Finansman Gelirleri22 28.389 39.680Finansman Giderleri23 -206.709 -178.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)845.590 554.217Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-161.023 -123.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -197.810 -158.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 36.787 34.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)684.567 430.411DÖNEM KARI (ZARARI)684.567 430.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları684.567 430.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,14000000 0,70900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -18.763Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -18.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar36.119 10.978Yabancı Para Çevrim Farkları36.119 10.978DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.119 -7.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)720.686 422.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları720.686 422.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935047BIST