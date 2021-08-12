***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 21:42
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290
Diğer Düzeltmeler
-18.763 18.763
Transferler
0 88.044 1.136.833 -1.224.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.551 23.754 1.127.822 1.115.025 1.115.025
Dönem Karı (Zararı)
0 1.127.822 1.127.822 1.127.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -36.551 23.754 -12.797 -12.797
Kar Payları
17 0 -303.600 -303.600 -303.600
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 785.683 -117.556 258.205 91.855 519.142 1.776.364 1.127.822 5.048.715 5.048.715
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 134.177 893.850 1.401.656 2.606.815 7.175.687 7.175.687
Transferler
358.248 2.248.567 -2.606.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.613 1.409.720 1.456.333 13.112 1.469.445
Dönem Karı (Zararı)
1.409.720 1.409.720 6.523 1.416.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.613 46.613 6.589 53.202
Kar Payları
17 -3.620.516 -3.620.516 -3.620.516
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
546.549 546.549 116.063 662.612
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 180.790 1.252.098 576.256 1.409.720 5.558.053 129.175 5.687.228
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.343.397 2.878.379
Dönem Karı (Zararı)
1.416.243 1.127.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.493.052 1.233.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 855.930 656.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.566 11.506
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 43 171
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 23.523 11.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.675 74.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 69.220 76.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.054 597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.401 -2.700
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-167.950 -130.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
240.392 304.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 381.572 350.866
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-141.180 -46.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 462.495 322.100
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.242 2.331
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.298 -7.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.001 794.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.116 -527.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.263 -1.142
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.036.496 -1.038.954
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
915.094 1.799.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59 -5
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.839 562.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.820.294 3.155.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -25.952 -15.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -450.945 -261.961
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.167.904 -198.480
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
689.894
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 155.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.120 11.110
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.120 11.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.068.440 -535.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.061.338 -529.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.102 -6.311
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.158 -10.082
Alınan Temettüler
0 788
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.280.243 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.831.731 180.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.148.178 -948.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -32.975 -47.330
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-709.087 -597.221
Ödenen Temettüler
17 -2.406.116 -303.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
363.123 1.731.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.156 -21.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
393.279 1.710.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.112.404 1.154.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.505.683 2.864.665
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.508.371 1.112.693
Finansal Yatırımlar
5 1.280.243 2.663.781
Ticari Alacaklar
2.672.350 2.615.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.672.350 2.615.234
Diğer Alacaklar
8 44.183 13.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
443 233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.740 13.321
Stoklar
9 5.241.367 4.228.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 221.596 395.512
Diğer Dönen Varlıklar
16 116.514 106.625
ARA TOPLAM
11.084.624 11.135.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.084.624 11.135.793
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 523.420 523.420
Diğer Alacaklar
11.948 9.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.948 9.775
Maddi Duran Varlıklar
10 6.977.550 6.230.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 6.300.743 5.398.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 44.633 43.461
Peşin Ödenmiş Giderler
14 98.728 61.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 41.033 26.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.998.055 12.294.499
TOPLAM VARLIKLAR
25.082.679 23.430.292
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.576.313 1.377.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.576.313 1.377.627
Banka Kredileri
98.446 131.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.477.867 1.246.206
Ticari Borçlar
9.668.385 8.894.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 971.581 804.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.696.804 8.090.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.912 74.606
Diğer Borçlar
1.032.429 246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 1.032.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
187 246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 96.171 44.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 357.368 243.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.231 87.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 69.970 41.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.261 45.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 393.486 298.386
ARA TOPLAM
13.349.295 11.020.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.349.295 11.020.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.566.288 4.715.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.566.288 4.715.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.566.288 4.715.679
Uzun Vadeli Karşılıklar
256.690 241.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 256.690 241.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 223.178 276.272
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.046.156 5.233.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.395.451 16.254.605
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.558.053 7.175.687
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -374.708 -374.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.906.697 1.906.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.906.697 1.906.697
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 1.711.884 1.711.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152.820 -152.820
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
347.633 347.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
180.790 134.177
Yabancı Para Çevrim Farkları
180.790 134.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.252.098 893.850
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.256 1.401.656
Net Dönem Karı veya Zararı
1.409.720 2.606.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
129.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.687.228 7.175.687
TOPLAM KAYNAKLAR
25.082.679 23.430.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 32.664.892 26.626.115 17.163.246 14.028.499
Satışların Maliyeti
18 -26.587.878 -21.884.018 -13.939.886 -11.454.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.077.014 4.742.097 3.223.360 2.574.459
BRÜT KAR (ZARAR)
6.077.014 4.742.097 3.223.360 2.574.459
Genel Yönetim Giderleri
19 -498.337 -396.669 -256.899 -188.060
Pazarlama Giderleri
19 -3.594.560 -2.677.427 -1.898.861 -1.383.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 70.023 37.437 34.674 18.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.639 -4.798 -4.131 -1.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.046.501 1.700.640 1.098.143 1.019.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 171.660 27.014 94.230 14.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.242 -2.331 -364 -1.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.215.919 1.725.323 1.192.009 1.032.485
Finansman Gelirleri
22 86.718 107.222 58.329 67.542
Finansman Giderleri
23 -423.899 -382.623 -217.190 -204.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.878.738 1.449.922 1.033.148 895.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-462.495 -322.100 -301.472 -198.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -528.644 -374.847 -330.834 -216.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 66.149 52.747 29.362 18.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.416.243 1.127.822 731.676 697.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.416.243 1.127.822 731.676 697.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.523 0 6.523 0
Ana Ortaklık Payları
1.409.720 1.127.822 725.153 697.411
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,34000000 1,86000000 1,21000000 1,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -36.551 0 -17.788
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -36.551 0 -17.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.202 23.754 17.083 12.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.202 23.754 17.083 12.776
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.202 -12.797 17.083 -5.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.469.445 1.115.025 748.759 692.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.112 0 13.112 0
Ana Ortaklık Payları
1.456.333 1.115.025 735.647 692.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957815
BIST