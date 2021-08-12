***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290Diğer Düzeltmeler-18.763 18.763Transferler0 88.044 1.136.833 -1.224.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.551 23.754 1.127.822 1.115.025 1.115.025Dönem Karı (Zararı)0 1.127.822 1.127.822 1.127.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -36.551 23.754 -12.797 -12.797Kar Payları17 0 -303.600 -303.600 -303.600Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler607.200 785.683 -117.556 258.205 91.855 519.142 1.776.364 1.127.822 5.048.715 5.048.715Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 134.177 893.850 1.401.656 2.606.815 7.175.687 7.175.687Transferler358.248 2.248.567 -2.606.815Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.613 1.409.720 1.456.333 13.112 1.469.445Dönem Karı (Zararı)1.409.720 1.409.720 6.523 1.416.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.613 46.613 6.589 53.202Kar Payları17 -3.620.516 -3.620.516 -3.620.516Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış546.549 546.549 116.063 662.612Dönem Sonu Bakiyeler607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 180.790 1.252.098 576.256 1.409.720 5.558.053 129.175 5.687.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.343.397 2.878.379Dönem Karı (Zararı)1.416.243 1.127.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.493.052 1.233.259Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 855.930 656.579Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.566 11.506Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 43 171Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 23.523 11.335Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.675 74.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 69.220 76.819Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 9.054 597Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.401 -2.700Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-167.950 -130.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler240.392 304.409Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 381.572 350.866Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-141.180 -46.457Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 462.495 322.100Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 2.242 2.331Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-788Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.298 -7.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.001 794.601Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.116 -527.288Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.263 -1.142Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.036.496 -1.038.954Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler915.094 1.799.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59 -5İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.839 562.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.820.294 3.155.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -25.952 -15.346Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -450.945 -261.961Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.167.904 -198.480Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri689.894Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 155.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.120 11.110Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.120 11.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.068.440 -535.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.061.338 -529.140Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.102 -6.311Verilen Nakit Avans ve Borçlar-19.158 -10.082Alınan Temettüler0 788Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.280.243 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.831.731 180.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.148.178 -948.151Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -32.975 -47.330Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-709.087 -597.221Ödenen Temettüler17 -2.406.116 -303.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)363.123 1.731.748Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.156 -21.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)393.279 1.710.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.112.404 1.154.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.505.683 2.864.665Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.508.371 1.112.693Finansal Yatırımlar5 1.280.243 2.663.781Ticari Alacaklar2.672.350 2.615.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.672.350 2.615.234Diğer Alacaklar8 44.183 13.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar443 233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.740 13.321Stoklar9 5.241.367 4.228.394Peşin Ödenmiş Giderler14 221.596 395.512Diğer Dönen Varlıklar16 116.514 106.625ARA TOPLAM11.084.624 11.135.793TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.084.624 11.135.793DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 523.420 523.420Diğer Alacaklar11.948 9.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.948 9.775Maddi Duran Varlıklar10 6.977.550 6.230.953Kullanım Hakkı Varlıkları12 6.300.743 5.398.800Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 44.633 43.461Peşin Ödenmiş Giderler14 98.728 61.103Ertelenmiş Vergi Varlığı25 41.033 26.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.998.055 12.294.499TOPLAM VARLIKLAR25.082.679 23.430.292KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.576.313 1.377.627İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.576.313 1.377.627Banka Kredileri98.446 131.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.477.867 1.246.206Ticari Borçlar9.668.385 8.894.471İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 971.581 804.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.696.804 8.090.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar98.912 74.606Diğer Borçlar1.032.429 246İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 1.032.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar187 246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 96.171 44.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 357.368 243.713Kısa Vadeli Karşılıklar126.231 87.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 69.970 41.533Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 56.261 45.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 393.486 298.386ARA TOPLAM13.349.295 11.020.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.349.295 11.020.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.566.288 4.715.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.566.288 4.715.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.566.288 4.715.679Uzun Vadeli Karşılıklar256.690 241.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 256.690 241.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 223.178 276.272TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.046.156 5.233.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.395.451 16.254.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.558.053 7.175.687Ödenmiş Sermaye17 607.200 607.200Geri Alınmış Paylar (-)17 -374.708 -374.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.906.697 1.906.697Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.906.697 1.906.697Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 1.711.884 1.711.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-152.820 -152.820Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)347.633 347.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)180.790 134.177Yabancı Para Çevrim Farkları180.790 134.177Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.252.098 893.850Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.256 1.401.656Net Dönem Karı veya Zararı1.409.720 2.606.815Kontrol Gücü Olmayan Paylar129.175TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.687.228 7.175.687TOPLAM KAYNAKLAR25.082.679 23.430.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 32.664.892 26.626.115 17.163.246 14.028.499Satışların Maliyeti18 -26.587.878 -21.884.018 -13.939.886 -11.454.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.077.014 4.742.097 3.223.360 2.574.459BRÜT KAR (ZARAR)6.077.014 4.742.097 3.223.360 2.574.459Genel Yönetim Giderleri19 -498.337 -396.669 -256.899 -188.060Pazarlama Giderleri19 -3.594.560 -2.677.427 -1.898.861 -1.383.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 70.023 37.437 34.674 18.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -7.639 -4.798 -4.131 -1.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.046.501 1.700.640 1.098.143 1.019.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 171.660 27.014 94.230 14.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.242 -2.331 -364 -1.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.215.919 1.725.323 1.192.009 1.032.485Finansman Gelirleri22 86.718 107.222 58.329 67.542Finansman Giderleri23 -423.899 -382.623 -217.190 -204.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.878.738 1.449.922 1.033.148 895.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-462.495 -322.100 -301.472 -198.294Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -528.644 -374.847 -330.834 -216.392Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 66.149 52.747 29.362 18.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.416.243 1.127.822 731.676 697.411DÖNEM KARI (ZARARI)1.416.243 1.127.822 731.676 697.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.523 0 6.523 0Ana Ortaklık Payları1.409.720 1.127.822 725.153 697.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,34000000 1,86000000 1,21000000 1,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -36.551 0 -17.788Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -36.551 0 -17.788Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar53.202 23.754 17.083 12.776Yabancı Para Çevrim Farkları53.202 23.754 17.083 12.776DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.202 -12.797 17.083 -5.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.469.445 1.115.025 748.759 692.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.112 0 13.112 0Ana Ortaklık Payları1.456.333 1.115.025 735.647 692.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957815BIST