***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290Diğer Düzeltmeler-18.763 18.763Transferler88.044 1.136.833 -1.224.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.551 71.458 1.781.596 1.816.503 1.816.503Dönem Karı (Zararı)1.781.596 1.781.596 1.781.596Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36.551 71.458 34.907 34.907Kar Payları-303.600 -303.600 -303.600Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-374.708 374.708 -374.708 -374.708 -374.708Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 258.205 0 0 0 0 0 0 139.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.850 0 0 0 1.401.656 1.781.596 5.375.485 5.375.485Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 134.177 893.850 1.401.656 2.606.815 7.175.687 0 7.175.687Transferler358.248 2.248.567 -2.606.815Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)274.315 48.049 2.293.740 2.616.104 23.497 2.639.601Dönem Karı (Zararı)2.293.740 2.293.740 14.852 2.308.592Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)274.315 48.049 322.364 8.645 331.009Kar Payları17 -3.620.516 -3.620.516 -3.620.516Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış546.340 546.340 116.063 662.403Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.986.199 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 182.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.098 0 0 0 576.047 2.293.740 0 6.717.615 139.560 6.857.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.173.565 4.079.395Dönem Karı (Zararı)2.308.592 1.781.596Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.308.592 1.781.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.163.426 1.876.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 1.303.455 1.015.372Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.181 3.245Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 172Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 12.181 3.073Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler132.267 82.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 114.719 78.026Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.331 4.331Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 4.217 -39Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-242.992 -192.036Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler435.517 478.021Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 587.443 527.477Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-151.926 -49.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 562.594 507.684Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 608 3.519Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-17.985 -788Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-22.219 -20.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler563.136 919.793Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-260.674 -671.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.033 -4.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-929.610 -1.403.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.576.885 2.435.552Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42 39İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler229.526 563.083Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.035.154 4.578.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -48.952 -28.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -812.680 -470.595Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)43 8YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-159.167 -1.920.047Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri689.894Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 155.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.588 18.275Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.588 18.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.598.961 -844.315Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.590.081 -835.341Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.880 -8.974Verilen Nakit Avans ve Borçlar-20.624 -32.118Alınan Temettüler0 788Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları748.936 -1.217.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.533.166 -1.565.289İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -374.708İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -374.708Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -40.554 19.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.086.496 -906.801Ödenen Temettüler17 -2.406.116 -303.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)481.232 594.059Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.267 -23.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)511.499 570.816DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.112.404 1.154.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.623.903 1.725.324Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.626.103 1.112.693Finansal Yatırımlar5 2.155.926 2.663.781Ticari Alacaklar2.875.865 2.615.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.875.865 2.615.234Diğer Alacaklar8 45.676 13.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar368 233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.308 13.321Stoklar9 5.145.823 4.228.394Peşin Ödenmiş Giderler14 116.847 395.512Diğer Dönen Varlıklar16 116.385 106.625ARA TOPLAM12.082.625 11.135.793TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.082.625 11.135.793DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 523.420 523.420Diğer Alacaklar11.840 9.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.840 9.775Maddi Duran Varlıklar10 7.307.896 6.230.953Kullanım Hakkı Varlıkları12 6.520.650 5.398.800Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 43.360 43.461Peşin Ödenmiş Giderler14 115.786 61.103Ertelenmiş Vergi Varlığı25 222.360 26.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.745.312 12.294.499TOPLAM VARLIKLAR26.827.937 23.430.292KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.603.013 1.377.627İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.603.013 1.377.627Banka Kredileri90.867 131.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.512.146 1.246.206Ticari Borçlar10.319.430 8.894.471İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 977.383 804.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.342.047 8.090.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar96.609 74.606Diğer Borçlar1.032.528 246İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.032.240 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar288 246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 68.981 44.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 180.684 243.713Kısa Vadeli Karşılıklar117.032 87.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 53.678 41.533Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 63.354 45.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 469.020 298.386ARA TOPLAM13.887.297 11.020.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.887.297 11.020.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.829.517 4.715.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.829.517 4.715.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.829.517 4.715.679Uzun Vadeli Karşılıklar253.948 241.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 253.948 241.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 276.272TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.083.465 5.233.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.970.762 16.254.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.717.615 7.175.687Ödenmiş Sermaye17 607.200 607.200Geri Alınmış Paylar (-)17 -374.708 -374.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.181.012 1.906.697Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.181.012 1.906.697Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 1.986.199 1.711.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-152.820 -152.820Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)347.633 347.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.226 134.177Yabancı Para Çevrim Farkları182.226 134.177Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.252.098 893.850Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.047 1.401.656Net Dönem Karı veya Zararı2.293.740 2.606.815Kontrol Gücü Olmayan Paylar139.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.857.175 7.175.687TOPLAM KAYNAKLAR26.827.937 23.430.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 50.122.131 40.186.226 17.457.239 13.560.111Satışların Maliyeti18 -40.763.058 -32.932.838 -14.175.180 -11.048.820TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.359.073 7.253.388 3.282.059 2.511.291BRÜT KAR (ZARAR)9.359.073 7.253.388 3.282.059 2.511.291Genel Yönetim Giderleri19 -770.195 -586.276 -271.858 -189.607Pazarlama Giderleri19 -5.542.256 -4.140.870 -1.947.696 -1.463.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 109.250 75.013 39.227 37.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -14.022 -12.543 -6.383 -7.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.141.850 2.588.712 1.095.349 888.072Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 244.791 54.804 73.131 27.790Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -608 -3.519 1.634 -1.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.386.033 2.639.997 1.170.114 914.674Finansman Gelirleri22 163.600 217.670 76.882 110.448Finansman Giderleri23 -678.447 -568.387 -254.548 -185.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.871.186 2.289.280 992.448 839.358Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-562.594 -507.684 -100.099 -185.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -758.470 -565.926 -229.826 -191.079Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 195.876 58.242 129.727 5.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.308.592 1.781.596 892.349 653.774DÖNEM KARI (ZARARI)2.308.592 1.781.596 892.349 653.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.852 8.329Ana Ortaklık Payları2.293.740 1.781.596 884.020 653.774Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,81000000 2,94000000 1,47000000 1,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar274.315 -36.551 274.315Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)274.315 274.315Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-36.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar56.694 71.458 3.492 47.704Yabancı Para Çevrim Farkları56.694 71.458 3.492 47.704DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)331.009 34.907 277.807 47.704TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.639.601 1.816.503 1.170.156 701.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.497 0 10.385 0Ana Ortaklık Payları2.616.104 1.816.503 1.159.771 701.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976015BIST