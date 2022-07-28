***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2022 09:04
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 17 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 17/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048411
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.002,03
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|YUNSA
|34,08
|21.088.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|ODAS
|3,69
|506.271.849
|% 0,00
|
|TAVHL
|53,45
|461.937.299
|% 0,00
|
|BIMAS
|90,35
|460.741.412
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|ODAS
|3,69
|506.271.849
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,49
|229.278.843
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9010
|17,9080
|% 0,16
|
|Euro
|18,3461
|18,3876
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,7297
|21,8387
|% 0,27
|
|Frank
|18,6028
|18,7148
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7537
|4,7776
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|7,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.725
|6.805
|14,00
|
|Yarım
|3.277
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,23
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
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17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem