***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.03.2020 22:28
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2020 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirket'in 2020 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır:
• Satış artışı %23 (+- 2)
• FVAÖK marjı (*) %5,0 (+- 0,5)
• Yatırımlar 1.000 milyon TL
(*) 2020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %7,5'e (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824418
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0228
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0497
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05320,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,19
|Açılış
|: 320,69
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,63
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8020
|7,8411
|% 0,13
|
|Frank
|6,3301
|6,3682
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6156
|1,6237
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|5,26
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|-0,60
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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17:59SAHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de