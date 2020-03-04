***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2020 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu karara istinaden Şirket'in 2020 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır:• Satış artışı %23 (+- 2)• FVAÖK marjı (*) %5,0 (+- 0,5)• Yatırımlar 1.000 milyon TL(*) 2020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %7,5'e (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824418BIST