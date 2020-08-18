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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

18.08.2020 21:55
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

4 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in  2020 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 
Yılın ilk 6 ayındaki gerçekleşmeler dikkate alınarak Şirket'in 2020 yılına ait bazı beklentileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
• Yıllık satış artışı                                                    %32 (+- 2)          (eski beklenti - %23 +- 2)
• FVAÖK marjı (*)                                                    %6,0 (+- 0,5)      (eski beklenti - %5,0 +-0,5)  
(*) 2020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %8,2'ye (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869844


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Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,92 27,96 0,44  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,14  
B. Petrol 45,34 45,34 -0,03  
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