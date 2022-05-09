***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.05.2022 18:22
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş ve 2022 yılına ilişkin beklentiler 2 Mart 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
• Satış Artışı %75 (± 5) (Önceki beklenti %55 ± 5)
• FVAÖK Marjı* %8,5 (± 0,5) (Değişiklik yok)
• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2 (Değişiklik yok)
*FVAÖK Marjı IFRS-16 etkilerini içermektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027946
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1995
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1445
En Düşük
14,9241
18:0515,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1916
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9675
En Düşük
15,7132
18:05902,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,98
|Açılış
|: 902,23
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0924
|15,1445
|% 1,33
|
|Euro
|15,9303
|15,9658
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,5326
|18,6255
|% 0,82
|
|Frank
|15,1165
|15,2076
|% 0,44
|
|Riyal
|4,0116
|4,0317
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,57
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:57ELITE
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17:54
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