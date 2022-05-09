***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş ve 2022 yılına ilişkin beklentiler 2 Mart 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:• Satış Artışı %75 (± 5) (Önceki beklenti %55 ± 5)• FVAÖK Marjı* %8,5 (± 0,5) (Değişiklik yok)• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2 (Değişiklik yok)*FVAÖK Marjı IFRS-16 etkilerini içermektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027946BIST