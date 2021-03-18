***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.03.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.2 - 2020 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2020 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.6 - 2020 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.9 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.12 - Temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Information Note 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 18 Mart 2021 tarihli kararı ile 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919078BIST