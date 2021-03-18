***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2021 18:03
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.03.2021
Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
2 - 2020 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.
6 - 2020 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
9 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
12 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2020 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Note 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 18 Mart 2021 tarihli kararı ile 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919078
BIST